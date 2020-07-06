Июльские выплаты по 10 тысяч рублей получили родители 26 млн детей

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Июльские единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили родители 26 млн детей до 16 лет, сообщили в Минтруде.
Июльские выплаты по 10 тысяч рублей получили родители 26 млн детей
  • РИА Новости

«По состоянию на 6 июля единовременные выплаты перечислены родителям 26 млн детей от нуля до 16 лет. Эта выплата стала первой в России, которая была организована по принципам социального казначейства», — сообщили ТАСС в министерстве.

Там добавили, что благодаря этому выплата по 10 тыс. рублей без дополнительных заявлений была переведена 99% семей, ранее получивших ежемесячные пособия на детей от нуля до трёх лет и единовременные выплаты на детей от трёх до 16 лет.

5 июля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 7,5 млрд рублей на специальные выплаты за июль медработникам, которые находятся в непосредственном контакте с больными коронавирусом.

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