Центризбирком начал поиск проголосовавших повторно по поправкам

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Центризбирком начал анализировать все виды голосования по поправкам к Конституции для выявления проголосовавших повторно. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.
Центризбирком начал поиск проголосовавших повторно по поправкам
  • РИА Новости

«Мы все данные по голосованию, по возврату на участок написавших заявление, сейчас всё собираем, сверяем базы данных, выявим двойников, на участках вскрываем мешки с документацией, всё считаем», — приводит его слова РИА Новости.

Булаев отметил, что будет выявлен каждый, кто проголосовал дважды, а также выступил за ужесточение ответственности.

Ранее в ЦИК заявили, что если информация о неоднократном голосовании по поправкам в Израиле подтвердится, то за это может грозить значительный штраф или до четырёх лет лишения свободы.

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