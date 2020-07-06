Центризбирком начал поиск проголосовавших повторно по поправкам

Центризбирком начал анализировать все виды голосования по поправкам к Конституции для выявления проголосовавших повторно. Об этом сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

«Мы все данные по голосованию, по возврату на участок написавших заявление, сейчас всё собираем, сверяем базы данных, выявим двойников, на участках вскрываем мешки с документацией, всё считаем», — приводит его слова РИА Новости.

Булаев отметил, что будет выявлен каждый, кто проголосовал дважды, а также выступил за ужесточение ответственности.

Ранее в ЦИК заявили, что если информация о неоднократном голосовании по поправкам в Израиле подтвердится, то за это может грозить значительный штраф или до четырёх лет лишения свободы.