Центризбирком начал поиск проголосовавших повторно по поправкам
- РИА Новости
«Мы все данные по голосованию, по возврату на участок написавших заявление, сейчас всё собираем, сверяем базы данных, выявим двойников, на участках вскрываем мешки с документацией, всё считаем», — приводит его слова РИА Новости.
Булаев отметил, что будет выявлен каждый, кто проголосовал дважды, а также выступил за ужесточение ответственности.
Ранее в ЦИК заявили, что если информация о неоднократном голосовании по поправкам в Израиле подтвердится, то за это может грозить значительный штраф или до четырёх лет лишения свободы.