В результате ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли женщина и ребёнок
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- РИА Новости
Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Вечером в воскресенье, 5 июля, на трассе М4 «Дон» в Каменском районе автомобиль ВАЗ-2112 врезался в стоявший полуприцеп Scania.
По предварительным данным, водитель легковой машины потерял контроль над управлением. Автомобилист госпитализирован.
Погибли 44-летняя женщина и семилетний ребёнок.
Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Тюменской области погибли три человека.