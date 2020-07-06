В результате ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли женщина и ребёнок

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В Ростовской области произошло ДТП, в результате которого погибли два человека.
В результате ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли женщина и ребёнок
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает Rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Вечером в воскресенье, 5 июля, на трассе М4 «Дон» в Каменском районе автомобиль ВАЗ-2112 врезался в стоявший полуприцеп Scania.

По предварительным данным, водитель легковой машины потерял контроль над управлением. Автомобилист госпитализирован.

Погибли 44-летняя женщина и семилетний ребёнок.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате ДТП в Тюменской области погибли три человека.

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