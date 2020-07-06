Психолог дала рекомендации по адаптации к офисной работе

Клинический психолог Варвара Зародина дала рекомендации по адаптации к офисной работе.

«За два месяца мы закрепили привычку работать из дома, выстроили свой график работы, договорились с домашними», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

По её словам, необходимо перестроиться, изменить график, планировать свой день заранее.

«Это очень важно, если мы будем составлять расписание своего дня, включая туда и затраты времени на дорогу. Также надо радоваться тому, что мы общаемся, ведь многие страдали без общения», — считает Зародина.

Она также советует взять в офис какие-либо приятные мелочи, которые радовали дома.

Ранее руководитель службы исследований рекрутингового сервиса hh.ru Мария Игнатова в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценила рост спроса на специальности, предполагающие удалённый формат работы.