Мишустин поручил Трутневу взять на контроль подготовку программы развития Дальнего Востока
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия».
«Юрий Петрович, здесь я прошу вас лично контролировать ход разработки национальной программы и, соответственно, регулярно об этом докладывать», — заявил Мишустин во время совещания.
По его словам, кабмин намерен разработать и утвердить данную программу в течение трёх месяцев.
Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН рассказал о необходимости развития Арктики.