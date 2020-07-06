Мишустин поручил Трутневу взять на контроль подготовку программы развития Дальнего Востока

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Юрию Трутневу взять на контроль подготовку программы развития Дальнего Востока.
Мишустин поручил Трутневу взять на контроль подготовку программы развития Дальнего Востока
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

«Юрий Петрович, здесь я прошу вас лично контролировать ход разработки национальной программы и, соответственно, регулярно об этом докладывать», — заявил Мишустин во время совещания.

По его словам, кабмин намерен разработать и утвердить данную программу в течение трёх месяцев.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН рассказал о необходимости развития Арктики.

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