Мишустин поручил Трутневу взять на контроль подготовку программы развития Дальнего Востока

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Юрию Трутневу взять на контроль подготовку программы развития Дальнего Востока.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Юрий Петрович, здесь я прошу вас лично контролировать ход разработки национальной программы и, соответственно, регулярно об этом докладывать», — заявил Мишустин во время совещания.

По его словам, кабмин намерен разработать и утвердить данную программу в течение трёх месяцев.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с ФАН рассказал о необходимости развития Арктики.