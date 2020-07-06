В Госдуме предложили проработать меры соцподдержки многодетных отцов

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Заместитель комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь предложила проработать меры соцподдержки многодетных отцов, воспитывающих детей в одиночку.
В Госдуме предложили проработать меры соцподдержки многодетных отцов
  • РИА Новости

Соответствующий депутатский запрос она направила министру труда и социальной защиты Антону Котякову.

«Как известно, в настоящее время женщины в дополнение к тем мерам социальной поддержки, которые предусмотрены в действующем законодательстве для женщин и семей с детьми в виде различных пособий и выплат, получают ещё и льготы по выходу на пенсию по старости. Вместе с тем для многодетных мужчин право на назначение досрочной страховой пенсии по старости не предусмотрено», — цитирует письмо Бондарь «Парламентская газета».

По словам депутата, можно разработать альтернативные меры, которые бы предоставлялись таким многодетным отцам до назначения пенсии по старости в общем порядке.

Ранее портал RIA56 сообщал, что в Оренбургской области рассказали о поддержке многодетных семей в 2020 году.

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