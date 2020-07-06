В Кремле отреагировали на приговор псковской журналистке Прокопьевой

В Кремле считают некорректным оценивать приговор суда по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Поскольку вопрос так или иначе связан с оценкой судебного решения, которое сегодня было вынесено, я не буду на него отвечать. Это было бы некорректно, потому что мы никогда не комментируем судебные решения», — сказал он.

По его словам, поскольку сама по себе ситуация ассоциирована с темой терроризма, есть определённые правовые нюансы, которые принимались во внимание и обвинением, и защитой, и судом.

Песков отрицательно ответил на вопрос, должно ли это расцениваться как сигнал, что журналистам не стоит разбираться, почему совершаются теракты. Он подчеркнул, что «здесь вопрос соблюдения или несоблюдения соответствующих законов Российской Федерации, связанных с борьбой с терроризмом».

Ранее Прокопьеву оштрафовали на 500 тыс. рублей по делу о публичном оправдании терроризма. Обвинение просило назначить шесть лет лишения свободы.

В ноябре 2018 года в эфире «Эха Москвы» в Пскове вышла передача, в которой журналистка говорила о возможных причинах теракта в здании ФСБ в Архангельске. Текст был выложен в издании «Псковская лента новостей».

Позднее эфир и статья были удалены по требованию Роскомнадзора, а СК возбудил уголовное дело.