В Забайкалье отменили цифровые пропуска

Короткая ссылка
В Забайкальском крае отменили цифровые пропуска, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
В Забайкалье отменили цифровые пропуска
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В Забайкалье отменено действие цифровых пропусков. Соответствующее постановление подписано 3 июля губернатором Забайкальского края», — говорится в заявлении.

Уточняется, что решение было принято в связи с тем, что на протяжении нескольких недель в крае отмечалась положительная динамика по ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Республика Марий Эл перешла на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить