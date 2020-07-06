В Забайкалье отменили цифровые пропуска

В Забайкальском крае отменили цифровые пропуска, введённые из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«В Забайкалье отменено действие цифровых пропусков. Соответствующее постановление подписано 3 июля губернатором Забайкальского края», — говорится в заявлении.

Уточняется, что решение было принято в связи с тем, что на протяжении нескольких недель в крае отмечалась положительная динамика по ситуации с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Республика Марий Эл перешла на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.