В Забайкалье отменили цифровые пропуска
- АГН «Москва»
Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
«В Забайкалье отменено действие цифровых пропусков. Соответствующее постановление подписано 3 июля губернатором Забайкальского края», — говорится в заявлении.
Уточняется, что решение было принято в связи с тем, что на протяжении нескольких недель в крае отмечалась положительная динамика по ситуации с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что Республика Марий Эл перешла на второй этап снятия ограничений по коронавирусу.