В Волгоградской области ребёнок погиб от удара током в фонтане

В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане.

Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

По данным ведомства, ребёнок, играя с подругой возле фонтана, уронила в него кепку. Решив её достать, девочка перешагнула борт фонтанной чаши и оказался ногами в воде, в этот же момент её стало бить током.

«Её подруга попыталась оказать малолетней помощь, вытащив из фонтана на землю, но не смогла справиться своими силами. Оказавшиеся поблизости взрослые извлекли девочку из фонтана, однако спасти ребёнка не удалось», — указывается в заявлении.

По данным следствия, причиной возникновения короткого замыкания могли стать сбои и неполадки в электрооборудовании, обеспечивающем работу фонтана.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели девятилетней девочки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — добавили в ведомстве.

Ранее в Тамбовской области пассажирский поезд сбил девочку. Несовершеннолетняя 2005 года рождения погибла в результате происшествия.