В Тамбовской области пассажирский поезд сбил ребёнка

В Тамбовской области пассажирский поезд сбил девочку. Несовершеннолетняя 2005 года рождения погибла в результате происшествия.

Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Примерно в 17:45 на перегоне станций Рада — Цена пассажирским поездом сообщением Астрахань — Санкт-Петербург смертельно травмирована несовершеннолетняя девочка 2005 года рождения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что мальчик 2004 года рождения, который находился рядом, не пострадал.

Следователи организовали проверку по факту происшествия.

Ранее в Московской области электричка сбила двоих детей.