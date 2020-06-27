В Тамбовской области пассажирский поезд сбил ребёнка
- РИА Новости
Об этом сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
«Примерно в 17:45 на перегоне станций Рада — Цена пассажирским поездом сообщением Астрахань — Санкт-Петербург смертельно травмирована несовершеннолетняя девочка 2005 года рождения», — говорится в заявлении.
Отмечается, что мальчик 2004 года рождения, который находился рядом, не пострадал.
Следователи организовали проверку по факту происшествия.
Ранее в Московской области электричка сбила двоих детей.