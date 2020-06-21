Электричка сбила двоих детей в Подмосковье
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.
«Сегодня в районе станции Расторгуево электропоездом Москва — Ожерелье травмированы двое несовершеннолетних. Мальчик 2008 года рождения смертельно», — говорится в заявлении.
Уточняется, что девочка 2007 года рождения находится в областной ГКБ.
Ранее два человека погибли и ещё трое пострадали при столкновении на железнодорожном переезде во Владимирской области пассажирского поезда и автомобиля.