Электричка сбила двоих детей в Подмосковье

Один ребёнок погиб и один пострадал в результате наезда электрички в Московской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

«Сегодня в районе станции Расторгуево электропоездом Москва — Ожерелье травмированы двое несовершеннолетних. Мальчик 2008 года рождения смертельно», — говорится в заявлении.

Уточняется, что девочка 2007 года рождения находится в областной ГКБ.

Ранее два человека погибли и ещё трое пострадали при столкновении на железнодорожном переезде во Владимирской области пассажирского поезда и автомобиля.