В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве пенсионера подросток

В Ленинградской области задержан 17-летний подросток, подозреваемый в убийстве 88-летнего пенсионера.

«В Выборге задержан подросток, подозреваемый в убийстве 88-летнего пенсионера», — приводит РИА Новости сообщение регионального управления СК.

По данным пресс-службы, тело пенсионера было найдено после пожара в квартире по бульвару Кутузова в Выборге. Мужчина получил множественные колото-резаные ранения.

В это же время в полицию обратилась женщина, заявившая о пропаже своего 17-летнего сына. В куртке молодого человека полицейские нашли телефон убитого мужчины.

17-летний юноша, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве ветерана в Тамбовской области взят под стражу.