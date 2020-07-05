В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве пенсионера подросток

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В Ленинградской области задержан 17-летний подросток, подозреваемый в убийстве 88-летнего пенсионера.
В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве пенсионера подросток
  • РИА Новости

«В Выборге задержан подросток, подозреваемый в убийстве 88-летнего пенсионера», — приводит РИА Новости сообщение регионального управления СК.

По данным пресс-службы, тело пенсионера было найдено после пожара в квартире по бульвару Кутузова в Выборге. Мужчина получил множественные колото-резаные ранения.

В это же время в полицию обратилась женщина, заявившая о пропаже своего 17-летнего сына. В куртке молодого человека полицейские нашли телефон убитого мужчины.

17-летний юноша, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления, дал признательные показания.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве ветерана в Тамбовской области взят под стражу.

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