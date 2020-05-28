Подозреваемый в убийстве ветерана в Тамбовской области взят под стражу

Суд в Тамбовской области заключил под стражу подозреваемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны.

«Сегодня в суде рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области об избрании 46-летнему подозреваемому в убийстве ветерана Великой Отечественной войны (ч. 1 ст. 105 УК России) и покушении на убийство его родственницы (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК России) меры пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы Следственного комитета.

26 мая в селе Тулиновка Тамбовского района подозреваемый проник в дом 101-летнего ветерана.

Зломышленник ударил несколько раз топором пенсионера и его внучку. Мужчина скончался на месте, женщина выжила, её состояние оценивается как стабильное.

В феврале в Псковской области вынесли приговор по делу об убийстве ветерана.