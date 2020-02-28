В Псковской области вынесли приговор по делу об убийстве ветерана Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на СК России.

По данным следователей, в конце января 2019 года в Порхове обвиняемые, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, забрались через форточку к пожилой соседке — инвалиду II группы. После убийства они покинули место происшествия, забрав чемодан, где не оказалось ничего ценного.

Мужчин признали виновными по статьям «Разбой» и «Убийство». Они приговорены к 16 и 18 годам в колонии строгого режима.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области раскрыли дело о похищении и убийстве подростка.