МЧС завершило спасательные работы на месте обрушения под Кировом
- @mchskirov
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
«МЧС России завершены работы по извлечению троих погибших из-под завалов», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что «один человек передан медицинским службам».
В спасательных работах участвовали 63 человека, в том числе 33 спасателя МЧС.
Ранее в Следственном комитете России сообщили, что тела трёх погибших извлекли из-под завалов в Зуевке.
5 июля в Зуевке произошло обрушение перекрытий на месте строительства одноэтажного торгового здания. СК возбудил уголовное дело.