МЧС завершило спасательные работы на месте обрушения под Кировом

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Спасатели завершили работы по извлечению людей из-под завалов на месте обрушения в строящемся здании торгового центра в городе Зуевка Кировской области.
МЧС завершило спасательные работы на месте обрушения под Кировом
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«МЧС России завершены работы по извлечению троих погибших из-под завалов», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что «один человек передан медицинским службам».

В спасательных работах участвовали 63 человека, в том числе 33 спасателя МЧС.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что тела трёх погибших извлекли из-под завалов в Зуевке.

5 июля в Зуевке произошло обрушение перекрытий на месте строительства одноэтажного торгового здания. СК возбудил уголовное дело.

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