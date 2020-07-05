МЧС завершило спасательные работы на месте обрушения под Кировом

Спасатели завершили работы по извлечению людей из-под завалов на месте обрушения в строящемся здании торгового центра в городе Зуевка Кировской области.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«МЧС России завершены работы по извлечению троих погибших из-под завалов», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что «один человек передан медицинским службам».

В спасательных работах участвовали 63 человека, в том числе 33 спасателя МЧС.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что тела трёх погибших извлекли из-под завалов в Зуевке.

5 июля в Зуевке произошло обрушение перекрытий на месте строительства одноэтажного торгового здания. СК возбудил уголовное дело.