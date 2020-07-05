Ростуризм рассказал о субсидиях для небольших отелей на закупку СИЗ

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Небольшие отели вместимостью до 100 номеров получат государственные субсидии на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Ростуризм рассказал о субсидиях для небольших отелей на закупку СИЗ
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Мы готовы будем поддержать небольшие гостиницы размером до 100 номеров на закупку необходимых средств защиты — санитайзеров дезинфицирующих, масок, чтобы выполнить те требования Роспотребнадзора, которые сейчас являются обязательными для того, чтобы запустить работу средств размещения», — приводит её слова на конференции «Особенности формирования турпродукта по Бурятии. Запуск чартерных программ» Интерфакс.

Глава Ростуризма пояснила, что для получения поддержки необходимо, чтобы средство размещения работало под основным ОКВЭД, который вошёл в перечень пострадавших отраслей.

«Поэтому заявляйтесь. Можно будет получить деньги и финансовую поддержку на то, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора», — добавила Догузова.

С 1 июля туристов начали принимать 67 российских регионов.

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации (ЮНВТО) Зураб Пололикашвили в беседе с газетой «Известия» оценил потери глобального туризма из-за пандемии.

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