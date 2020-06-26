С 1 июля туристов начнут принимать 67 регионов России

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С 1 июля туристов начнут принимать 67 российских регионов, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.
С 1 июля туристов начнут принимать 67 регионов России
  • © РИА Новости / Артур Лебедев

Она отметила, что туризм запускается с определёнными ограничениями, но по ходу улучшения ситуации их будут смягчать.

«Со следующей недели, с 1 июля, у нас туризм запускается в 67 субъектах Российской Федерации, и на протяжении первой недели июля ограничения продолжат сниматься», — цитирует Догузову РИА Новости.

По её словам, ведомство исходит из того, что в первую неделю июля курортный сезон стартует в подавляющем большинстве российских регионов.

Ранее в Крыму рассказали о поэтапном открытии отелей и санаториев.

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