В Крыму рассказали о поэтапном открытии отелей и санаториев

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко прокомментировал поэтапное открытие отелей и санаториев на полуострове.

Как передаёт «Российская газета», с 15 июня все средства размещения Республики Крым после ограничений, введённых в связи с пандемией, открылись для отдыхающих.

Отмечается, что на первом этапе гостиницы будут принимать жителей, зарегистрированных на территории Республики Крым и Севастополя, а с 1 июля — туристов из других субъектов России.

«Уже разрешено бронирование для жителей других регионов, а с 1 июля и размещение для всех россиян. Отельеры, владельцы санаториев и гостиниц подчеркивают важность поэтапного запуска, поскольку им необходим период для раскачки. С 1 июля всё будет готово и россияне смогут отдохнуть в Крыму, где уже прогревается море, и установилась замечательная погода», — заявил Вадим Волченко.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал прогноз о повышении стоимости турпутёвок на российские курорты на 30%.