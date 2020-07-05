В Норильске вывезли ещё 2,9 тысячи тонн загрязнённого грунта

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За прошедшие сутки с места разлива нефтепродуктов под Норильском было вывезено 2,9 тыс. т загрязнённого грунта.
В Норильске вывезли ещё 2,9 тысячи тонн загрязнённого грунта
  • © РИА Новости / ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю

«В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 2,9 тыс. т загрязнённого поверхностного грунта, всего — 182 002 т», — цитирует ТАСС оперативный штаб.

Отмечается, что на месте аварии за последние сутки было собрано 27 куб. м топливно-водяной смеси.

С момента начала работ 136,7 км береговой линии было обработано сорбентом.

Ранее специалисты завершили второй этап работ по ликвидации последствий разлива топлива в результате разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске.

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