В Норильске вывезли ещё 2,9 тысячи тонн загрязнённого грунта

За прошедшие сутки с места разлива нефтепродуктов под Норильском было вывезено 2,9 тыс. т загрязнённого грунта.

«В места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 2,9 тыс. т загрязнённого поверхностного грунта, всего — 182 002 т», — цитирует ТАСС оперативный штаб.

Отмечается, что на месте аварии за последние сутки было собрано 27 куб. м топливно-водяной смеси.

С момента начала работ 136,7 км береговой линии было обработано сорбентом.

Ранее специалисты завершили второй этап работ по ликвидации последствий разлива топлива в результате разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске.