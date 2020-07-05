СМИ: Дальность действия электромагнитных пушек России увеличена до 10 км

Дальность гарантированного поражения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек была увеличена до 10 км.

«В настоящее время средняя дальность эффективной стрельбы электромагнитных пушек по воздушным целям составляет 7-8 километров, максимальная — примерно 10», — цитирует ТАСС свои источники в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что ранее дальность действия доходила только до 2 км.

Также сообщается, что уничтожение летательных аппаратов обеспечивается за счёт сжигания электронных компонентов их аппаратуры.

6 июня 2019 года ВМС США провели испытания электромагнитной пушки, во время которых скорость выпущенного снаряда превысила 2041 м/сек.