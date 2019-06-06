СМИ: США провели испытания электромагнитной пушки
По данным портала, дальнейшие испытания электромагнитной пушки будут проводиться с борта надводных кораблей по морским и воздушным целям.
В ночь на 9 мая американские военные провели запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, ракету без боеголовки запустили с полигона в Калифорнии.
В ноябре 2018 года военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с Nation News оценил проведение в США пробного запуска межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.