Вывозной рейс с россиянами вылетел из ФРГ в Москву
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«Из Франкфурта-на-Майне в Москву вылетел очередной вывозной рейс №AFL2657 авиакомпании Aeroflot Airlines», — говорится в сообщении посольства России в ФРГ в Facebook.
В диппредставительстве выразили благодарность всем задействованным немецким ведомствам.
«Желаем всем возвращающимся на Родину счастливого пути и крепкого здоровья», — указано в тексте.
Ранее стало известно, что не менее 20 тыс. российских граждан, выразивших желание вернуться домой в период пандемии, пока остаются за рубежом.