Вывозной рейс с россиянами вылетел из ФРГ в Москву

Короткая ссылка
Вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 167 пассажиров, вылетел из Франкфурта-на-Майне в Москву.
Вывозной рейс с россиянами вылетел из ФРГ в Москву
  • © REUTERS/Tatyana Makeyeva

«Из Франкфурта-на-Майне в Москву вылетел очередной вывозной рейс №AFL2657 авиакомпании Aeroflot Airlines», — говорится в сообщении посольства России в ФРГ в Facebook.

В диппредставительстве выразили благодарность всем задействованным немецким ведомствам.

«Желаем всем возвращающимся на Родину счастливого пути и крепкого здоровья», — указано в тексте.

Ранее стало известно, что не менее 20 тыс. российских граждан, выразивших желание вернуться домой в период пандемии, пока остаются за рубежом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить