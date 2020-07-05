Вывозной рейс с россиянами вылетел из ФРГ в Москву

Вывозной рейс авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 167 пассажиров, вылетел из Франкфурта-на-Майне в Москву.

«Из Франкфурта-на-Майне в Москву вылетел очередной вывозной рейс №AFL2657 авиакомпании Aeroflot Airlines», — говорится в сообщении посольства России в ФРГ в Facebook.

В диппредставительстве выразили благодарность всем задействованным немецким ведомствам.

«Желаем всем возвращающимся на Родину счастливого пути и крепкого здоровья», — указано в тексте.

Ранее стало известно, что не менее 20 тыс. российских граждан, выразивших желание вернуться домой в период пандемии, пока остаются за рубежом.