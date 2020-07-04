Глава ГИБДД ожидает нулевую смертность на платных трассах к 2024 году
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- РИА Новости
По его словам, госкомпания «Автодор» делает безопасные платные дороги, на которых «самая низкая аварийность и самая низкая смертность».
«Фактически, я думаю, что мы в 2024 году увидим уже нулевую смертность на этих платных дорогах», — приводит его слова ТАСС.
Агентство отмечает, что в 2019 году было зафиксировано снижение летальных исходов на дорогах «Автодора» на 20%, количество ДТП при этом уменьшилось на 8%.
Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что скоростной лимит на платных трассах могут увеличить до 150 км/ч.