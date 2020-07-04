Глава ГИБДД ожидает нулевую смертность на платных трассах к 2024 году

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Глава ГИБДД России Михаил Черников ожидает, что смертность на платных трассах в России к 2024 году достигнет нулевых показателей. Об этом он сказал журналистам в ходе открытия дороги в обход Лосева и Павловска.
Глава ГИБДД ожидает нулевую смертность на платных трассах к 2024 году
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

По его словам, госкомпания «Автодор» делает безопасные платные дороги, на которых «самая низкая аварийность и самая низкая смертность».

«Фактически, я думаю, что мы в 2024 году увидим уже нулевую смертность на этих платных дорогах», — приводит его слова ТАСС.

Агентство отмечает, что в 2019 году было зафиксировано снижение летальных исходов на дорогах «Автодора» на 20%, количество ДТП при этом уменьшилось на 8%.

Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что скоростной лимит на платных трассах могут увеличить до 150 км/ч. 

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