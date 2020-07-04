Группа кораблей Черноморского флота провела учения в Чёрном море
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
«Экипажи малого ракетного корабля «Ингушетия» и ракетных катеров «Набережные Челны» и «Ивановец» Черноморского флота вышли в море для проведения планового учения по применению ракетного вооружения в составе корабельной ударной группы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на первом этапе экипажи «выполнили зенитные и артиллерийские стрельбы по воздушным и надводным целям, отработав действия по отражению средств воздушного нападения и ведению морского боя с кораблями условного противника».
На втором этапе учений был выполнен цикл подготовки и выполнения ракетной стрельбы по групповой надводной цели, пуски ракет были электронными.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае прошли учения инженерных подразделений и артиллерии Восточного военного округа.