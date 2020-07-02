В Приморье прошли учения инженерных подразделений и артиллерии ВВО
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Об этом сообщает ОТР.
Участники манёвров тренировались возводить временный мост под прикрытием установок «Акация». За разведку отвечали операторы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», которые передавали координаты условного противника.
Поддержка огнём помогла оперативно навести паромную переправу.
Ранее «Крыминформ» сообщал, что береговой ракетный комплекс «Бал» Черноморского флота провёл учения на полигоне Опук в Крыму.