В Приморье прошли учения инженерных подразделений и артиллерии ВВО

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В Приморском крае прошли учения инженерных подразделений и артиллерии Восточного военного округа.
В Приморье прошли учения инженерных подразделений и артиллерии ВВО
  • ©mil.ru

Об этом сообщает ОТР.

Участники манёвров тренировались возводить временный мост под прикрытием установок «Акация». За разведку отвечали операторы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», которые передавали координаты условного противника.

Поддержка огнём помогла оперативно навести паромную переправу.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что береговой ракетный комплекс «Бал» Черноморского флота провёл учения на полигоне Опук в Крыму.

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