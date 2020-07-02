В Приморье прошли учения инженерных подразделений и артиллерии ВВО

В Приморском крае прошли учения инженерных подразделений и артиллерии Восточного военного округа.

Об этом сообщает ОТР.

Участники манёвров тренировались возводить временный мост под прикрытием установок «Акация». За разведку отвечали операторы беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», которые передавали координаты условного противника.

Поддержка огнём помогла оперативно навести паромную переправу.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что береговой ракетный комплекс «Бал» Черноморского флота провёл учения на полигоне Опук в Крыму.