СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что СК «обжаловал генпрокурору России» соответствующее решение.
В пресс-службе ведомства заявили, что дело было возбуждено «на достаточных основаниях» по материалам, которые были предоставлены Федеральной службой безопасности России.
В СК добавили, что были проведены первоначальные следственные действия, в том числе допрос фигуранта.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении дела против следователя центрального аппарата Следственного комитета.
3 июля в СК сообщили, что в отношении следователя было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере).