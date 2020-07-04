СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя

Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что СК «обжаловал генпрокурору России» соответствующее решение.

В пресс-службе ведомства заявили, что дело было возбуждено «на достаточных основаниях» по материалам, которые были предоставлены Федеральной службой безопасности России.

В СК добавили, что были проведены первоначальные следственные действия, в том числе допрос фигуранта.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура отменила постановление о возбуждении дела против следователя центрального аппарата Следственного комитета.

3 июля в СК сообщили, что в отношении следователя было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере).