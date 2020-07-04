Постановление о возбуждении дела против следователя СК отменили

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Генпрокуратура России отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата Следственного комитета. Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.
Постановление о возбуждении дела против следователя СК отменили
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Следствие полагает, что имелось достаточно оснований для возбуждения уголовного дела и предъявления обвинения, однако заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении уголовного дела», — заявили в Следственном комитете.

Ранее в СК сообщили о задержании следователя центрального аппарата ведомства.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»).

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