Постановление о возбуждении дела против следователя СК отменили
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«Следствие полагает, что имелось достаточно оснований для возбуждения уголовного дела и предъявления обвинения, однако заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении уголовного дела», — заявили в Следственном комитете.
Ранее в СК сообщили о задержании следователя центрального аппарата ведомства.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»).