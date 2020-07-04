Песков оценил объявление о продаже «рубашки Путина»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал появившееся в интернете объявление о продаже якобы рубашки Владимира Путина, которую тот забыл в отеле в Нижнем Новгороде.

Как передаёт РИА Новости, в объявлении на одном из сайтов указано, что рубашку нашли при уборке номера. Продавец заявил, что в случае необходимости готов отдать рубашку на экспертизу. Стоимость рубашки составляет 165 тыс. рублей.

При этом Песков заявил, что такие объявления не заслуживают доверия. По его мнению, президент не мог забыть рубашку.

«Нет. Такого быть не может», — сказал он.

По данным агентства, последний раз Путин находился с рабочей поездкой в Нижнем Новгороде в октябре 2019 года.

В мае эксперты предупредили о мошенничествах на сайтах размещения объявлений.