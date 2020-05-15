Эксперты предупредили о мошенничествах на сайтах размещения объявлений

Эксперты компании BI.ZONE предупредили о новой схеме мошенничества на сервисах размещения объявлений Avito и «Юла».

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на экспертов, злоумышленники публикуют объявления о продаже товаров на Avito или «Юле» по заниженной цене.

Когда покупатель откликается, ему предлагают оформить доставку, а затем пользователя направляют на фишинговый ресурс, где происходит оплата. После этого мошенники удаляют аккаунт и не выходят на связь с покупателем.

«В данной схеме чаще всего предлагают купить iPhone по невероятно низким ценам. Естественно, это цепляет людей, но на самом деле должно настораживать», — подчеркнули эксперты.

В компании уточнили, что массовость атак достигается с помощью использования Telegram-бота, и рекомендовали не переходить по ссылкам, полученным от продавца.

Ранее IT-специалист, генеральный директор Reactive Phone Иван Семёнов в беседе с сайтом «Москва 24» рассказал, как обезопасить себя от интернет-мошенников.