Под Томском ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века

В Томской области в селе Зоркальцево ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по региону Вячеслава Худина.

РИА Новости

«Пожар ликвидирован на площади 250 кв. метров», — заявил он. В МЧС добавили, что погибших и пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы более 30 человек и десять единиц техники.