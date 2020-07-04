Под Томском ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века

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В Томской области в селе Зоркальцево ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на начальника дежурной смены службы пожаротушения ГУ МЧС России по региону Вячеслава Худина.
Под Томском ликвидировали пожар в деревянном храме XIX века
  • РИА Новости

«Пожар ликвидирован на площади 250 кв. метров», — заявил он.

В МЧС добавили, что погибших и пострадавших нет.

В тушении пожара были задействованы более 30 человек и десять единиц техники.

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