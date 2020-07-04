В Минобороны рассказали о ходе строительства медцентра в Великих Луках

Военнослужащие железнодорожных войск Западного военного округа приступили к фундаментным работам на площадке строительства многофункционального медицинского центра в Великих Луках Псковской области, сообщило Минобороны России.

«Военнослужащие... завершили подготовку котлованов для устройства фундамента здания... Личный состав... произвёл срез и перевозку растительного слоя грунта, выполнил развёртывание строительного городка для временного проживания рабочих и приступил к подготовке основания фундаментной плиты», — говорится в сообщении.

Подготовительные работы ведутся круглосуточно и посменно.

В конце июня стало известно, что в Пскове и Великих Луках построят два многофункциональных медцентра.