В Минобороны рассказали о ходе строительства медцентра в Великих Луках

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Военнослужащие железнодорожных войск Западного военного округа приступили к фундаментным работам на площадке строительства многофункционального медицинского центра в Великих Луках Псковской области, сообщило Минобороны России.
В Минобороны рассказали о ходе строительства медцентра в Великих Луках
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«Военнослужащие... завершили подготовку котлованов для устройства фундамента здания... Личный состав... произвёл срез и перевозку растительного слоя грунта, выполнил развёртывание строительного городка для временного проживания рабочих и приступил к подготовке основания фундаментной плиты», — говорится в сообщении.

Подготовительные работы ведутся круглосуточно и посменно.

В конце июня стало известно, что в Пскове и Великих Луках построят два многофункциональных медцентра.

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