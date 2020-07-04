Военный госпиталь в Чите принял пациентов с коронавирусом из Якутии

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Мобильный многопрофильный военный госпиталь в Чите принял на диагностику и лечение пациентов с коронавирусной инфекцией из Якутии, сообщило Минобороны России.
Военный госпиталь в Чите принял пациентов с коронавирусом из Якутии
  • © РИА Новости / Сергей Пивоваров

«Самолётом из золотодобывающего предприятия «Нерюнгри» республика Саха (Якутия) прибыли пациенты в город Чита для обследования и определения степени тяжести COVID-19», — приводит сообщение РИА Новости.

По результатам компьютерной томографии трое больных были направлены на лечение в госпиталь.

Всего с начала работы госпиталя были выписаны 54 пациента.

Ранее COVID-19 выявили у трёх работников рудника «Интернациональный» в Мирнинском районе Якутии.

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