Военный госпиталь в Чите принял пациентов с коронавирусом из Якутии

Мобильный многопрофильный военный госпиталь в Чите принял на диагностику и лечение пациентов с коронавирусной инфекцией из Якутии, сообщило Минобороны России.

«Самолётом из золотодобывающего предприятия «Нерюнгри» республика Саха (Якутия) прибыли пациенты в город Чита для обследования и определения степени тяжести COVID-19», — приводит сообщение РИА Новости.

По результатам компьютерной томографии трое больных были направлены на лечение в госпиталь.

Всего с начала работы госпиталя были выписаны 54 пациента.

Ранее COVID-19 выявили у трёх работников рудника «Интернациональный» в Мирнинском районе Якутии.