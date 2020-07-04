Военный госпиталь в Чите принял пациентов с коронавирусом из Якутии
- © РИА Новости / Сергей Пивоваров
«Самолётом из золотодобывающего предприятия «Нерюнгри» республика Саха (Якутия) прибыли пациенты в город Чита для обследования и определения степени тяжести COVID-19», — приводит сообщение РИА Новости.
По результатам компьютерной томографии трое больных были направлены на лечение в госпиталь.
Всего с начала работы госпиталя были выписаны 54 пациента.
Ранее COVID-19 выявили у трёх работников рудника «Интернациональный» в Мирнинском районе Якутии.