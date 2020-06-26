В Якутии коронавирус выявили у работников рудника
- РИА Новости
Как сообщает ТАСС, об этом Николаев заявил во время брифинга.
«Есть определённая тревога по Мирнинскому району из-за выявления коронавирусной инфекции у трёх работников рудника «Интернациональный», — сказал он.
Отмечается, что работа на руднике была временно остановлена.
«Сейчас коллектив шахты выведен на простой с сохранением заработной платы, но при этом одну — две недели коллектив не будет работать, шахта будет простаивать», — добавил глава региона.
Ранее в Минздраве Якутии назвали число детей с COVID-19 в медучреждениях.