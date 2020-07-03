В «Деловой России» прокомментировали ситуацию с самозанятыми

Руководитель экспертного центра по налоговой и бюджетной политике организации «Деловая Россия» Кирилл Никитин прокомментировал ситуацию с самозанятыми.

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он отметил, что разработанный механизм — понятный и прекрасный.

«Режим условно транзакционный, не предполагает никакой фиксированной нагрузки (что является ключевой проблемой ИП). Налоговая ставка достаточно низкая — 4% или 6% вместо 13% налога на доходы физических лиц», — заявил Никитин.

По его словам, в числе преимуществ — отсутствие взносов в фонды, ведение деятельности без контрольно-кассовой техники.

«Люди легко регистрируются, отчитываются. И с этой точки зрения эксперимент оказался удачным», — добавил эксперт.

Ранее экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН прокомментировал идею отмены налога для самозанятых в России до окончания ситуации с коронавирусом.