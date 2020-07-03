Роспотребнадзор запретил отдых детей в лагерях других регионов

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Роспотребнадзор до конца года запретил выезд детей на отдых и оздоровление в лагеря, расположенные за пределами их региона.
Роспотребнадзор запретил отдых детей в лагерях других регионов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на санитарно-эпидемиологические правила ведомства.

«Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления должны быть организованы в пределах субъекта России по месту их фактического проживания», — говорится в тексте.

При этом исключением является отдых детей, которые живут в Арктической зоне России. Также уточняется, что дети из городов федерального значения могут отдыхать в субъектах, которые граничат с этими городами.

Число детей в группах и отрядах должно быть не более 50% от проектной вместимости.

Соответствующие правила действуют до 1 января 2021 года.

Также сообщалось, что Роспотребнадзор принял решение о запрете до 2021 года проведения массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и подростков в условиях пандемии коронавируса.

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