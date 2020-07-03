Роспотребнадзор запретил отдых детей в лагерях других регионов
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на санитарно-эпидемиологические правила ведомства.
«Отдых детей и их оздоровление в организациях отдыха детей и их оздоровления должны быть организованы в пределах субъекта России по месту их фактического проживания», — говорится в тексте.
При этом исключением является отдых детей, которые живут в Арктической зоне России. Также уточняется, что дети из городов федерального значения могут отдыхать в субъектах, которые граничат с этими городами.
Число детей в группах и отрядах должно быть не более 50% от проектной вместимости.
Соответствующие правила действуют до 1 января 2021 года.
Также сообщалось, что Роспотребнадзор принял решение о запрете до 2021 года проведения массовых мероприятий в образовательных организациях и других объектах социальной инфраструктуры для детей и подростков в условиях пандемии коронавируса.