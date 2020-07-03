В Екатеринбурге проверяют сообщения об истязаниях малолетнего ребёнка

В Екатеринбурге проверяют сообщения об истязаниях малолетней девочки.

Об этом сообщает НТВ.

По предварительной информации, между мужчиной и женщиной произошёл конфликт в присутствии ребёнка, причём девочку поставили в условия, угрожающие её физическому и психическому здоровью.

«В ходе проверки сотрудниками СКР самым тщательным образом выясняются не только все обстоятельства конфликта между взрослыми гражданами, но и условия, в которых воспитывается малолетний ребёнок», — говорится в сообщении на сайте СУ СК России по Свердловской области.

Следователи также намерены установить, проверялись ли ранее органами системы профилактики эти условия, принимались ли меры по недопущению негативных последствий для девочки.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области вынесли приговор отцу, который причинил тяжкий вред здоровью малолетнего сына.