Российские Ту-142 совершили полёт над северо-востоком Атлантики

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Три российских cамолёта Ту-142 совершили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей и над северо-восточной Атлантикой. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщила пресс-служба Северного флота.
Российские Ту-142 совершили полёт над северо-востоком Атлантики
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

«3 июля 2020 года три самолёта противолодочной авиации Ту-142 Северного флота выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева, Норвежского морей и северо-восточной Атлантики», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что продолжительность полёта превысила 12 часов. Протяжённость маршрута составила 7 тыс. км.

При этом на отдельных участках маршрута самолёты сопровождали норвежские истребители F-16 и самолёты F-35 с авиабазы Кефлавик в Исландии.

1 июля истребители Су-27 морской авиации Черноморского флота поднимались в воздух для перехвата самолёта-разведчика ВВС США.

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