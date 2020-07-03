Власти Крыма разрешили кинотеатрам возобновить работу

В Крыму кинотеатрам разрешили возобновить работу. Соответствующие поправки внесены в указ главы республики о режиме повышенной готовности.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Действие настоящего подпункта (о запрете массовых мероприятий) не распространяется на проведение культурных и развлекательных мероприятий по демонстрации кинофильмов», — говорится в указе.

Как пояснила министр культуры республики Арина Новосельская, скорее всего, кинотеатрам разрешат работать с 6 июля.

«Там будут соблюдаться социальная дистанция и масочный режим. Театры, к сожалению, пока нет, потому что очень сложно обеспечить в театре социальную дистанцию, в кинотеатре легче», — добавила она.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что открытие кинотеатров в стране запланировано на 15 июля.