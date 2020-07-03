Ремонт путевых стен проведут на семи станциях метро Москвы

Ремонт путевых стен проведут на семи станциях Московского метрополитена.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Работы запланированы на «Спортивной», «Таганской» Таганско-Краснопресненской линии, «Волгоградском проспекте», «Молодёжной», «Новых Черёмушках», «Речном вокзале» и «Третьяковской».

«Ремонт путевых стен на станциях столичной подземки будет проходить ночью», — заявил глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Окончание работ намечено на конец 2021 года.

Ранее, как сообщала НСН, в Москве рассказали о планах по продлению радиальных линий метро.