В России не планируется заменять очное обучение на дистанционное
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- РИА Новости
«Не может, естественно, обычный способ получения знаний, естественный процесс в этой сфере полностью быть подменён дистанционным обучением, здесь чрезвычайно важно прямое общение, личное общение преподавателя и ученика, студента, школьника», — сказал он во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции в видеоформате.
У властей нет планов подменить дистанционным обучением всё, что происходит в сфере образования, подчеркнул он.
Ранее доктор педагогических наук, заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с дистанционным обучением школьников.