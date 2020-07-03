В России не планируется заменять очное обучение на дистанционное

Очное обучение в России не может быть подменено дистанционным и не будет, считает российский президент Владимир Путин.

«Не может, естественно, обычный способ получения знаний, естественный процесс в этой сфере полностью быть подменён дистанционным обучением, здесь чрезвычайно важно прямое общение, личное общение преподавателя и ученика, студента, школьника», — сказал он во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок к Конституции в видеоформате.

У властей нет планов подменить дистанционным обучением всё, что происходит в сфере образования, подчеркнул он.

Ранее доктор педагогических наук, заслуженный учитель России Евгений Ямбург в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с дистанционным обучением школьников.