Заслуженный учитель России оценил ситуацию с дистанционным обучением
- РИА Новости
В беседе с URA.RU он отметил, что в дистанционном формате любые уроки можно проводить эффективно и интересно, в том числе физкультуру.
«Конечно, через козла в квартире не попрыгаешь, но ведь есть другие варианты. У учителей только должны быть желание и профессионализм. Например, в нашей школе преподавательский состав снял на видео танец, потом и дети, и родители повторяли его. Получился танцевальный флешмоб», — пояснил Ямбург.
Он добавил, что дистанционное обучение введено не только для образования детей, но и для их психологической поддержки.
Ранее член Центрального штаба ОНФ, обладатель звания «Учитель года России» Илья Демаков в беседе с Nation News оценил перспективы дистанционного обучения.