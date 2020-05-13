Заслуженный учитель России оценил ситуацию с дистанционным обучением

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Доктор педагогических наук, заслуженный учитель России Евгений Ямбург прокомментировал ситуацию с дистанционным обучением школьников.
Заслуженный учитель России оценил ситуацию с дистанционным обучением
  • РИА Новости

В беседе с URA.RU он отметил, что в дистанционном формате любые уроки можно проводить эффективно и интересно, в том числе физкультуру. 

«Конечно, через козла в квартире не попрыгаешь, но ведь есть другие варианты. У учителей только должны быть желание и профессионализм. Например, в нашей школе преподавательский состав снял на видео танец, потом и дети, и родители повторяли его. Получился танцевальный флешмоб», — пояснил Ямбург.

Он добавил, что дистанционное обучение введено не только для образования детей, но и для их психологической поддержки.

Ранее член Центрального штаба ОНФ, обладатель звания «Учитель года России» Илья Демаков  в беседе с Nation News оценил перспективы дистанционного обучения.

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