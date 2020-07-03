Экипаж подлодки «Колпино» вышел в море для проведения тренировок

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Экипаж подлодки «Колпино» Черноморского флота вышел в море для проведения тренировок.
Экипаж подлодки «Колпино» вышел в море для проведения тренировок
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

В частности, военнослужащие отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой при всплытии и погружении в обычном и аварийном вариантах, а также при применении ракетного вооружения.

Для нанесения условного ракетного удара из комплекса «Калибр-ПЛ» из подводного положения экипаж совершил экстренное погружение.

Ранее ОТР сообщало, что в Приморском крае прошли учения инженерных подразделений и артиллерии Восточного военного округа.

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