В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности

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Режим повышенной готовности в Краснодарском крае, ранее введённый из-за ситуации с коронавирусом, продлён до 21 июля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на администрацию региона.
В Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Соответствующее постановление подписал губернатор края Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что, «несмотря на контролируемую эпидемиологическую ситуацию, в регионе сохраняется ряд ограничительных мер». Так, продолжат работать обсерваторы, где «по-прежнему будут размещать приезжающих из-за границы».

В сообщении говорится, что «масочный режим соблюдается на объектах с массовым пребыванием людей и в общественном транспорте», сохраняется социальное дистанцирование.

«При въезде в Краснодарский край в аэропортах, на ж/д вокзалах, автовокзалах и автостанциях измеряется температура тела. Продолжают действовать ограничения на деятельность индустрии развлечений, массовые деловые мероприятия ограничены числом не свыше 100 человек», — говорится в сообщении.

Режим самоизоляции для лиц в возрасте 65 лет и старше, а также лиц с хроническими заболеваниями продлевается до 21 июля.

Ранее сообщалось, что перевозки пассажиров из Краснодарского края в Крым и обратно по «единому» билету возобновят с 10 июля.

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