Перевозки пассажиров из Краснодарского края в Крым по «единому» билету возобновят с 10 июля

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Перевозки пассажиров из Краснодарского края в Крым и обратно по «единому» билету возобновят с 10 июля.
Перевозки пассажиров из Краснодарского края в Крым по «единому» билету возобновят с 10 июля
  • © Пресс-служба «Единой транспортной дирекции»

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на компанию «Единая транспортная дирекция».

«Перевозки автобусами по «единому» билету с использованием железнодорожного и воздушного транспорта в туристический сезон 2020 года будут осуществляться от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы Витязево в четыре города Крыма: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак», — заявили в компании.

Продажи таких билетов возобновляются с 1 июля.

Ранее НТВ сообщал, что «Аэроэкспресс» полностью восстановил график движения, действовавший до пандемии коронавируса.

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