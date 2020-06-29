Перевозки пассажиров из Краснодарского края в Крым по «единому» билету возобновят с 10 июля
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на компанию «Единая транспортная дирекция».
«Перевозки автобусами по «единому» билету с использованием железнодорожного и воздушного транспорта в туристический сезон 2020 года будут осуществляться от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы Витязево в четыре города Крыма: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак», — заявили в компании.
Продажи таких билетов возобновляются с 1 июля.
Ранее НТВ сообщал, что «Аэроэкспресс» полностью восстановил график движения, действовавший до пандемии коронавируса.