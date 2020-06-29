Перевозки пассажиров из Краснодарского края в Крым по «единому» билету возобновят с 10 июля

Перевозки пассажиров из Краснодарского края в Крым и обратно по «единому» билету возобновят с 10 июля.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на компанию «Единая транспортная дирекция».

«Перевозки автобусами по «единому» билету с использованием железнодорожного и воздушного транспорта в туристический сезон 2020 года будут осуществляться от железнодорожных вокзалов Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы Витязево в четыре города Крыма: Алушту, Ялту, Феодосию и Судак», — заявили в компании.

Продажи таких билетов возобновляются с 1 июля.

Ранее НТВ сообщал, что «Аэроэкспресс» полностью восстановил график движения, действовавший до пандемии коронавируса.