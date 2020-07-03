В Рособрнадзоре оценили проведение первых ЕГЭ

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Единый государственный экзамен прошёл в пятницу, 3 июля, в штатном режиме без серьёзных нарушений. Об этом заявили в Рособрнадзоре.
В Рособрнадзоре оценили проведение первых ЕГЭ
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«По данным на момент окончания экзаменов серьёзных сбоев также не зафиксировано, первые ЕГЭ прошли в штатном режиме», — приводит ТАСС сообщение.

В службе отметили, что результаты экзаменов выпускники узнают не позднее 17 июля.

Ранее в Московской области рассказали о проведении Единого государственного экзамена. Как сообщал телеканал «360», в пятницу, 3 июля, более 10 тыс. выпускников региона пройдут первое тестирование. Они сдадут экзамены по литературе, географии, информатике, ИКТ.

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