В Рособрнадзоре рассказали о ходе сдачи ЕГЭ

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Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что серьёзных нарушений и сбоев с момента старта Единого госэкзамена в пятницу, 3 июля, в регионах, где экзамен уже завершился, не зафиксировано.
В Рособрнадзоре рассказали о ходе сдачи ЕГЭ
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«У нас уже несколько часовых поясов отчитались о том, что экзамен завершился... Глубокой ночью он у нас стартовал... Серьёзных сбоев и нарушений мы не видим, достаточно спокойно», — цитирует РИА Новости Музаева.

3 июля проходят первые ЕГЭ, сдаются предметы по выбору — литература, география, информатика.

Ранее в Московской области рассказали о проведении Единого государственного экзамена. Как сообщал телеканал «360», в пятницу, 3 июля, более 10 тыс. выпускников региона пройдут первое тестирование. Они сдадут экзамены по литературе, географии, информатике, ИКТ.

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