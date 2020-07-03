В Рособрнадзоре рассказали о ходе сдачи ЕГЭ
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- РИА Новости
«У нас уже несколько часовых поясов отчитались о том, что экзамен завершился... Глубокой ночью он у нас стартовал... Серьёзных сбоев и нарушений мы не видим, достаточно спокойно», — цитирует РИА Новости Музаева.
3 июля проходят первые ЕГЭ, сдаются предметы по выбору — литература, география, информатика.
Ранее в Московской области рассказали о проведении Единого государственного экзамена. Как сообщал телеканал «360», в пятницу, 3 июля, более 10 тыс. выпускников региона пройдут первое тестирование. Они сдадут экзамены по литературе, географии, информатике, ИКТ.