Черников рассказал о предварительных итогах нацпроекта о безопасных дорогах

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Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников рассказал о предварительных итогах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Черников рассказал о предварительных итогах нацпроекта о безопасных дорогах
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«По итогам прошлого года была выполнена задача по снижению смертности на дорогах и достигнут показатель 11,6 погибшего на 100 тыс. населения. При этом по сравнению с 2018 годом были сохранены более 1,3 тыс. человеческих жизней», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в рамках нацпроекта в территориальные подразделения ГИБДД поставили более 4,7 тыс. патрульных автомобилей, 5 тыс. медицинских укладок для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

Кроме того, приобретено более 4 тыс. технических средств измерений для контроля за безопасностью транспорта и дорог.

«В ближайшее время будут продолжены социальные кампании, направленные на привлечение внимания к основным факторам риска на дороге», — отметил Черников.

Ранее Черников в беседе с сайтом «Аргументы и факты» предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.

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