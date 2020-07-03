Черников рассказал о предварительных итогах нацпроекта о безопасных дорогах

Начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников рассказал о предварительных итогах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«По итогам прошлого года была выполнена задача по снижению смертности на дорогах и достигнут показатель 11,6 погибшего на 100 тыс. населения. При этом по сравнению с 2018 годом были сохранены более 1,3 тыс. человеческих жизней», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в рамках нацпроекта в территориальные подразделения ГИБДД поставили более 4,7 тыс. патрульных автомобилей, 5 тыс. медицинских укладок для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.

Кроме того, приобретено более 4 тыс. технических средств измерений для контроля за безопасностью транспорта и дорог.

«В ближайшее время будут продолжены социальные кампании, направленные на привлечение внимания к основным факторам риска на дороге», — отметил Черников.

Ранее Черников в беседе с сайтом «Аргументы и факты» предложил запретить каршеринг для злостных нарушителей.