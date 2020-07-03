В Союзе женщин России оценили голосование против поправок в НАО

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Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова оценила результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе.
В Союзе женщин России оценили голосование против поправок в НАО
  • Reuters

Об этом сообщает ФАН.

«Это реакция на попытки объединения с Архангельской областью», — заявила она в пресс-центре медиагруппы «Патриот».

Что касается других регионов, то Лахова рассказала, что входила в состав рабочей группы, читала прогнозы.

«Поэтому я ожидала, что явка будет около 60%, в некоторых регионах около 30%. Сейчас анализирую. Например, на Дальнем Востоке при всех карантинах, ограничениях была хорошо организована работа», — отметила она.

Результаты голосования в Ненецком автономном округе также прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, не исключив, что на них мог повлиять вопрос объединения региона с Архангельской областью.

Ранее директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына в беседе с Nation News прокомментировала итоги голосования по поправкам к Конституции.

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