В Союзе женщин России оценили голосование против поправок в НАО

Председатель Союза женщин России Екатерина Лахова оценила результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе.

Об этом сообщает ФАН.

«Это реакция на попытки объединения с Архангельской областью», — заявила она в пресс-центре медиагруппы «Патриот».

Что касается других регионов, то Лахова рассказала, что входила в состав рабочей группы, читала прогнозы.

«Поэтому я ожидала, что явка будет около 60%, в некоторых регионах около 30%. Сейчас анализирую. Например, на Дальнем Востоке при всех карантинах, ограничениях была хорошо организована работа», — отметила она.

Результаты голосования в Ненецком автономном округе также прокомментировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, не исключив, что на них мог повлиять вопрос объединения региона с Архангельской областью.

Ранее директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына в беседе с Nation News прокомментировала итоги голосования по поправкам к Конституции.