В Кремле рассказали о переговорах по открытию границ

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Россия ведёт переговоры по возможному открытию государственных границ с зарубежными странами, однако конкретных решений на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле рассказали о переговорах по открытию границ
  • Reuters

«Скорее это вопрос для нашего штаба в правительстве. Вы знаете, что ведутся контакты с некоторыми государствами, но каких-либо конкретных решений пока не принималось», — заявил он.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил ситуацию с возобновлением международного авиасообщения.

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