В Кремле рассказали о переговорах по открытию границ

Россия ведёт переговоры по возможному открытию государственных границ с зарубежными странами, однако конкретных решений на данный момент нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Скорее это вопрос для нашего штаба в правительстве. Вы знаете, что ведутся контакты с некоторыми государствами, но каких-либо конкретных решений пока не принималось», — заявил он.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил ситуацию с возобновлением международного авиасообщения.

Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев выразил надежду на возобновление сообщения с Белоруссией в течение лета.