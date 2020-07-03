В Кремле рассказали о переговорах по открытию границ
- Reuters
«Скорее это вопрос для нашего штаба в правительстве. Вы знаете, что ведутся контакты с некоторыми государствами, но каких-либо конкретных решений пока не принималось», — заявил он.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с НСН оценил ситуацию с возобновлением международного авиасообщения.
Российский посол в Минске Дмитрий Мезенцев выразил надежду на возобновление сообщения с Белоруссией в течение лета.