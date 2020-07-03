В Оренбургской области увеличено финансирование НКО

Короткая ссылка
Региональное правительство увеличило финансирование некоммерческих организаций в Оренбургской области на 20% по сравнению с 2019 годом.
В Оренбургской области увеличено финансирование НКО
  • РИА Новости

Об этом стало известно 2 июля. Объём средств в 2020 году составит 5,6 млн рублей, сообщает RIA56.RU.

Деньги пойдут на поддержку, реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов и повышение качества детского отдыха.

Часть средств будет выделена из областного бюджета в качестве субсидий для некоммерческих проектов на конкурсной основе.

В середине июня российский премьер Михаил Мишустин утвердил положение о формировании социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Сообщалось, что в него смогут попасть более 17,5 тыс. таких НКО.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить