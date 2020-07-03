В Оренбургской области увеличено финансирование НКО

Региональное правительство увеличило финансирование некоммерческих организаций в Оренбургской области на 20% по сравнению с 2019 годом.

Об этом стало известно 2 июля. Объём средств в 2020 году составит 5,6 млн рублей, сообщает RIA56.RU.

Деньги пойдут на поддержку, реабилитацию и социальную адаптацию инвалидов и повышение качества детского отдыха.

Часть средств будет выделена из областного бюджета в качестве субсидий для некоммерческих проектов на конкурсной основе.

В середине июня российский премьер Михаил Мишустин утвердил положение о формировании социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО). Сообщалось, что в него смогут попасть более 17,5 тыс. таких НКО.